The Biggest Loser: Finalisten haben insgesamt 122,5 Kilo abgenommen

1 Nicole ist die einzige Frau im Finale der Sat.1-Show. Die Österreicherin hat bis zum Finaleinzug 34,8 Kilo verloren. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Wer wird "The Biggest Loser" 2025? Zwei Männer und eine Frau buhlen um den Titel. Gemeinsam hat das Trio bis zum großen Finale, das am 14. April ausgestrahlt wird, beeindruckende 122,5 Kilo verloren.











Link kopiert



Die 17. Staffel von "The Biggest Loser" neigt sich dem Ende zu. 14 Kandidatinnen und Kandidaten waren angetreten, um in ein gesünderes Leben zu starten. Im Finale, das am Montag (14. April) ab 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn gezeigt wird, stehen noch drei Teilnehmer. Wer von ihnen hat prozentual am meisten abgenommen und bringt den Sieg nach Hause?