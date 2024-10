The Big Bang Theory: Stars der Originalserie in neuem Spin-off dabei

Die Kultserie "The Big Bang Theory" erweitert ihr Universum - mit alten Bekannten. Für ein noch nicht betiteltes Spin-off wurden jetzt drei Stars aus der Originalserie verpflichtet. Wann die Fortsetzung laufen soll, steht noch in den Sternen.

Das wird Fans der Kultserie "The Big Bang Theory" freuen: Für die Spin-off-Serie des Warner Bros.-Streamingdienstes Max wurden drei Stars verpflichtet, die bereits im Original begeisterten. Wie "Entertainment Weekly" vermeldet, haben Kevin Sussman (53), Brian Posehn (58) und Lauren Lapkus (39) vor kurzem Verträge unterschrieben, um ihre ursprünglichen Rollen aus der Originalserie wieder aufzunehmen.

Comicbuch-Laden im Zentrum des Spin-offs?

Das Max-Spin-off ist bislang weder terminiert noch mit einem Titel versehen. "Big Bang"-Fans können es vermutlich dennoch kaum abwarten, ihre neuen und alten Lieblinge wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Das neueste Serienprojekt stammt aus der Kreativ-Feder von Chuck Lorre (71), dem Mit-Erfinder und ausführenden Produzenten der Originalserie. Durch ihre Verträge für das Spin-off verpflichten sich Sussman, Posehn und Lapkus angeblich, keine anderen, längerfristigen Engagements einzugehen. Fans spekulieren deshalb, dass Erfolgsproduzent Lorre die neue Serie um diese drei Figuren herum strickt.

Fortsetzung der Comic-Laden-Liebe?

In der ursprünglichen Serie trat Kevin Sussman immer wieder als Comicbuch-Ladenleiter Stuart Bloom auf, bevor er schließlich zum festen Bestandteil der Serie wurde. Mit 84 Folgen ist Sussman der erfahrenste "Big Bang"-Darsteller der drei Original-Stars. Seine Figur Stuart hatte "Darstellende Künste" studiert und schließlich den Comic-Laden eröffnet. Dieser blieb lange ein finanzieller Flop. Erst ein beiläufiger Tweet des realen Autors Neil Gaiman (63) machte den Laden zum Erfolgsprojekt. Und mit dem Erfolg kam damals auch die Liebe: Stuart stellte Denise (Lauren Lapkus) als Verkäuferin ein. Die beiden verliebten sich und waren bis zum Ende von "The Big Bang Theory" in einer Beziehung. Fortsetzung folgt?

Vierte Serie des "Big Bang"-Universums

Das noch unbetitelte Projekt ist die vierte Serie des "The Big Bang Theory"-Franchise. In der ursprünglichen Serie drehte sich in zwölf Staffeln zwischen 2007 und 2019 alles um eine Gruppe von Wissenschaftlern und Nerds. Besonders beliebt bei den Zuschauern war Ober-Nerd Sheldon Cooper, gespielt von Jim Parsons (51). Dessen Kindheit erzählte "Young Sheldon" in 141 Folgen und sieben Staffeln zwischen 2017 und 2024 unterhaltsam und sehr erfolgreich nach. Sheldons Bruder und Schwägerin begleitet die Sitcom-Serie "Georgie & Mandy's First Marriage", die ab 17. Oktober bei CBS gezeigt wird und ebenfalls von Chuck Lorre aus der Taufe gehoben wurde. Den neuesten Serien-Ableger hat Warner Bros. bereits im April 2022 angekündigt. Nun scheint er, zur Freude der Fans, endlich konkrete Formen anzunehmen.