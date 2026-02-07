Kaley Cuoco spricht erneut über die dunkelste Phase ihres Lebens. Im Gespräch mit Drew Barrymore schildert die Schauspielerin, wie sie wegen ihrer Scheidung völlig zusammenbrach - und nur drei Wochen später die Liebe ihres Lebens fand.
Kaley Cuoco (40) hat erneut über die schwere Zeit rund um ihre Scheidung gesprochen. In der "Drew Barrymore Show" schilderte die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin, wie sie am Tag der Premiere zur zweiten Staffel ihrer Serie "The Flight Attendant" im April 2022 einen emotionalen Zusammenbruch erlitt. "Ich war so depressiv und so traurig, dass ich kaum noch atmen konnte. Ich lag einfach nur auf dem Boden", berichtete sie laut "People". "Ich dachte wirklich, ich muss sterben."