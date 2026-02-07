Kaley Cuoco spricht erneut über die dunkelste Phase ihres Lebens. Im Gespräch mit Drew Barrymore schildert die Schauspielerin, wie sie wegen ihrer Scheidung völlig zusammenbrach - und nur drei Wochen später die Liebe ihres Lebens fand.

Kaley Cuoco (40) hat erneut über die schwere Zeit rund um ihre Scheidung gesprochen. In der "Drew Barrymore Show" schilderte die "The Big Bang Theory"-Schauspielerin, wie sie am Tag der Premiere zur zweiten Staffel ihrer Serie "The Flight Attendant" im April 2022 einen emotionalen Zusammenbruch erlitt. "Ich war so depressiv und so traurig, dass ich kaum noch atmen konnte. Ich lag einfach nur auf dem Boden", berichtete sie laut "People". "Ich dachte wirklich, ich muss sterben."

Die Schauspielerin steckte zu jenem Zeitpunkt mitten in der schmerzhaften Scheidung von dem Springreiter Karl Cook (35). Das Paar hatte im Juli 2018 geheiratet und nur drei Jahre später die einvernehmliche Trennung bekannt gegeben.

Der schlimmste Morgen ihres Lebens

Sie sei nicht in der Lage gewesen, sich vom Boden aufzurichten, erzählte Cuoco weiter. Dabei hätte die Premiere der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere sein sollen. "Ich kann nicht hingehen. Ich kann nirgendwo hin. Ich habe mein Leben in die Luft gesprengt. Mein Leben ist vorbei", erinnerte sie sich an ihre Gedanken in jenem Moment. Ihr Team musste ihr schließlich dabei helfen, sich für den Abend fertig zu machen. "Ich habe buchstäblich gespürt, wie meine Seele meinen Körper verließ", blickte sie zurück.

In dieser Phase war die 40-Jährige überzeugt, nie wieder heiraten und keine Kinder bekommen zu werden. "Als ich da auf dem Boden meines Hauses lag, dachte ich: 'Oh Gott, das ist es also, wovon alle reden. Das ist der tiefste Punkt, an dem ich je war'", so Cuoco.

Drei Wochen später kam die Wende

Doch das Leben hatte noch eine unerwartete Wendung für Cuoco parat. Nur drei Wochen nach jenem verheerenden Morgen traf sie auf den Schauspieler Tom Pelphrey (43). Im Mai 2022 machten die beiden ihre Liebe öffentlich und schon ein Jahr später kam Tochter Matilda zur Welt. Seit August 2024 ist das Paar verlobt.

Für Cuoco ist es bereits die dritte große Liebe: Vor der Ehe mit Cook war sie von Dezember 2013 bis September 2015 mit dem ehemaligen Tennisprofi Ryan Sweeting (38) verheiratet gewesen.

"Eine super dunkle Zeit"

Es ist nicht das erste Mal, dass Cuoco über ihre seelische Krise spricht. Bereits im August 2022 hatte sie sich in einem Interview mit "Variety" geöffnet und die Scheidungszeit als "eine super dunkle Zeit" bezeichnet. Damals verriet sie, dass sie sich in die Arbeit am Set von "The Flight Attendant" gestürzt habe, um ihre Depressionen und innere Anspannung zu verdrängen. Doch ausgerechnet ihre Serienrolle als instabile Flugbegleiterin Cassie Bowden zog sie noch tiefer hinunter. "Es gab viele Tränen", gestand die Schauspielerin dem Magazin.

In jener Phase begann sie erstmals eine Therapie. Auch Zosia Mamet, ihr Co-Star aus der Serie, zog vorübergehend bei ihr ein, um Cuoco nicht alleine zu lassen. "Ich brauchte wirklich jemanden bei mir. Ich verlor tatsächlich den Verstand", erzählte sie damals.

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.