„The Big Bang Theory“-Star: US-Comedy-Legende Bob Newhart im Alter von 94 Jahren gestorben

1 Der US-Komiker Bob Newhart ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben (Archivfoto). Foto: dpa/Richard Shotwell

Der US-Komiker Bob Newhart ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Newhart sei nach einer Reihe kurzer Krankheiten in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben, erklärte der Sprecher des Stand-up-Comedians.











Link kopiert



Der US-Komiker Bob Newhart ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben. Newhart sei nach einer Reihe kurzer Krankheiten in seinem Zuhause in Los Angeles gestorben, erklärte der Sprecher des Stand-up-Comedians. Der für ein Comedy-Album einst mit Grammys ausgezeichnete Newhart spielte in den 70er und 80er Jahren in zwei lange laufenden Sitcoms und hatte bis in die 90er Jahre Gastauftritte in anderen Serien. Er trat mehrfach in der Erfolgsserie „The Big Bang Theory“ auf.