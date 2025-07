Ein neues Kapitel im „Big Bang Theory“-Universum: HBO Max bringt mit „Stuart Fails to Save the Universe“ eine Sci-Fi-Comedy rund um Comicshop-Besitzer Stuart – mit alten Bekannten und alternativen Realitäten.

Die Welt von „The Big Bang Theory“ wächst erneut. Nach dem Erfolg von „Young Sheldon“ und „Georgie & Mandy“ hat HBO Max eine weitere Serie aus dem beliebten Sitcom-Kosmos angekündigt. Der Titel: „Stuart Fails to Save the Universe“. Im Mittelpunkt steht ein altbekannter Außenseiter der Nerd-Clique: Stuart Bloom.

Comic-Nerd als Retter der Realität

Stuart Bloom, gespielt von Kevin Sussman, war lange Zeit eher eine Randfigur in „The Big Bang Theory“. Als Besitzer des Comicbuchladens entwickelte er sich jedoch im Laufe der Serie zum festen Bestandteil der Nerd-Gemeinschaft. In „Stuart Fails to Save the Universe“ bekommt er nun eine eigene Geschichte mit überraschend epischem Ausmaß.

Laut offizieller Serienbeschreibung zerstört Stuart versehentlich ein von Sheldon und Leonard konstruiertes Gerät – mit fatalen Folgen: Die Realität gerät aus den Fugen, das Multiversum droht zu kollabieren. Der wenig heldenhafte Stuart muss das Chaos wieder in Ordnung bringen. Unterstützung erhält er von bekannten Figuren: Lauren Lapkus kehrt als Denise zurück, ebenso Brian Posehn als Geologe Bert und John Ross Bowie als der sozial unbeholfene Barry Kripke.

Besonders spannend: Die Handlung wird Begegnungen mit alternativen Versionen der Hauptfiguren aus „The Big Bang Theory“ enthalten. Auf ein Wiedersehen mit Sheldon, Leonard & Co. darf also spekuliert werden – wenn auch in anderen Varianten.

Rückblick: „Young Sheldon“ als erster Ableger

„Young Sheldon“ war das erste Spinoff der Originalserie und wurde 2017 gestartet. Die Serie erzählt die Kindheit von Sheldon Cooper im konservativen Texas der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre. Jim Parsons, der Sheldon als Erwachsenen verkörperte, fungierte als Erzähler. Das Format war erfolgreich – sieben Staffeln lang, das Finale wurde 2024 ausgestrahlt.

Hier kann man „Young Sheldon“ streamen*:

„Georgie & Mandy“: Das jüngste Spinoff

Nach dem Ende von „Young Sheldon“ ging es mit „Georgie & Mandy“ (im Original: „Georgie & Mandy’s First Marriage“) weiter. Die Serie begleitet Sheldons älteren Bruder Georgie und dessen Freundin Mandy – bekannt aus „Young Sheldon“ – bei den Höhen und Tiefen ihrer Ehe. Die Serie ist seit April 2025 auch auf Deutsch zu sehen. Auch dieses Spinoff setzt auf eine Mischung aus Familiengeschichte und Humor.

Hier geht es zum Stream*:

Das Original: „The Big Bang Theory“

Zwischen 2007 und 2019 lief „The Big Bang Theory“ über zwölf Staffeln hinweg bei CBS. Die Serie rund um die Physiker Sheldon, Leonard, Raj und Howard – und deren Beziehungen zu Penny, Amy und Bernadette – wurde zu einem weltweiten Erfolg. Mit Fokus auf Wissenschaft, Popkultur und sozial unbeholfene Charaktere traf die Serie den Nerv vieler Zuschauer.

Hier kann man sich die Kult-Serie nochmal ansehen*:

*ANZEIGE

Mit dem neuen Spinoff wagt Produzent Chuck Lorre nun einen mutigen Genre-Mix aus Sitcom und Science-Fiction. Laut eigener Aussage soll die Serie Elemente enthalten, „die die Figuren in ‚The Big Bang Theory‘ geliebt, gehasst und endlos diskutiert hätten“.

Der Starttermin von „Stuart Fails to Save the Universe“ steht noch nicht fest. Klar ist aber: Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten und jede Menge nerdige Eskalation freuen.