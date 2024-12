The Bear und Baby Yoda: Jeremy Allen White im Mandalorian-Kinofilm

Von "The Bear" zu Baby Yoda: Jeremy Allen White wird Teil des "Star Wars"-Universums. Der Serienstar ist bei "The Mandalorian & Grogu" dabei. Allerdings werden wir ihn darin nicht zu sehen bekommen. Er spricht den Sohn einer legendären "Star Wars"-Figur.

Für die dritte Staffel von "The Bear" hat Jeremy Allen White (33) gerade eine Nominierung für den Golden Globe erhalten - nun folgt der nächste Karriereschritt. Der Schauspieler ist laut "The Hollywood Reporter" beim kommenden "Star Wars"-Film "The Mandalorian & Grogu" dabei. Zu sehen ist er beim Kinoableger der erfolgreichen Disney+-Serie "The Mandalorian" aber nicht. White wird nur eine Sprechrolle übernehmen.

Bei der Figur, der Jeremy Allen White seine Stimme leiht, handelt es sich um den Sohn einer "Star Wars"-Ikone. White spricht Rotta the Hutt, Filius des monströsen, schneckenähnlichen Gangsterbosses aus der Originaltrilogie Jabba the Hutt.

Rotta the Hutt tauchte erstmals 2008 in dem Animationsfilm "Star Wars: The Clone Wars" auf. Darin wird er als Kleinkind entführt und muss von Anakin Skywalker gerettet werden. "The Mandalorian & Grogu" ist sein Debüt in einem nicht-animierten Werk der Sci-Fi-Saga.

Wiedersehen mit Pedro Pascal und Baby Yoda

In "The Mandalorian & Grogu" treffen die Fans neben Rotta natürlich auf die Titelhelden. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Kopfgeldjäger Din Djarin und dem heimlichen Star der Serienvorlage: Baby Yoda alias Grogu.

Pedro Pascal (49) spielt wie in der Disney+-Flaggschiffserie die Hauptfigur. Neben ihm ist Sigourney Weaver (75) als Neuzugang im "Mandalorian"-Kosmos dabei. Der Film soll am 21. Mai 2026 in die Kinos kommen.

Bevor Jeremy Allen White Rotta the Hutt seine Stimme leiht, verkörpert er eine echte amerikanische Ikone. Er steht gerade für "Deliver Me From Nowhere" als Bruce Springsteen (75) vor der Kamera.