The Bear trifft auf Wednesday: Heißhunger trifft eiskaltes Händchen: Die besten Serien für den Sommer

Gefräßige Außerirdische, manische Köche, morbide Studenten und ein wiederauferstandener Serienkiller: Diese Serien bieten sich zu jeder sommerlichen Wetterlage an.
Mal kriecht das Thermometer nur mit großer Mühe bis auf zweistellige Temperaturen, wenig später verbannen einen 35 Grad und mehr schon wieder mit rotem Kopf in den Schatten: Den Sommer 2025 als wankelmütig zu bezeichnen, grenzt an Untertreibung. Wie gut, dass das reichhaltige Angebot der einschlägigen Streamingdienste für jede Laune des Wetters etwas im Angebot hat. Grässliche Monster, eiskalte Killer nebst eiskaltem Händchen jagen uns wohlige Schauer über den Rücken. Und warmherzige Geschichten, romantische Zeitreisen und purer Küchenstress treiben bei Bedarf den Puls nach oben. Das haben Disney+, Netflix und Co. im Sommerangebot.