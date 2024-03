The Australian Pink Floyd Show in Stuttgart

9 Denkmalpflege mit einem Schuss Ironie: The Australian Pink Floyd Show. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

The Australian Pink Floyd Show betrieben in der Porsche-Arena perfekte Denkmalspflege mit leiser Ironie.











Seit mittlerweile 36 Jahren bringt die Australian Pink Floyd Show die Musik ihrer Vorbilder in erstaunlicher Nähe zum Original auf die Bühne. Das glänzt nicht nur, was Klang und visuelles Erleben angeht – man spürt bei diesen Shows auch immer wieder, dass ein seltsamer, vielleicht australischer Sinn für Humor mit am Werk ist.