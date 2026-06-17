Christian Ulmen klagt gegen fristlose Kündigungen mehrerer Verträge für eine Streamingserie mit dem Titel "The Au Pair". Die Angelegenheit wird bald in Berlin verhandelt.
Der Schauspieler Christian Ulmen (50) zieht nach fristloser Kündigung mehrerer Verträge für eine neue Streamingserie vor Gericht. Das Arbeitsgericht Berlin geht in einer am 17. Juni veröffentlichten Mitteilung auf die Angelegenheit ein. Darin wird erklärt, dass das Gericht erstmals am 22. Juni "über die Wirksamkeit außerordentlicher Kündigungen von vier Verträgen gegenüber Christian Ulmen durch eine Filmproduktionsfirma im Zusammenhang mit der Produktion der Serie 'The Au Pair'" verhandeln wird.