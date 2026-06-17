Christian Ulmen klagt gegen fristlose Kündigungen mehrerer Verträge für eine Streamingserie mit dem Titel "The Au Pair". Die Angelegenheit wird bald in Berlin verhandelt.

Der Schauspieler Christian Ulmen (50) zieht nach fristloser Kündigung mehrerer Verträge für eine neue Streamingserie vor Gericht. Das Arbeitsgericht Berlin geht in einer am 17. Juni veröffentlichten Mitteilung auf die Angelegenheit ein. Darin wird erklärt, dass das Gericht erstmals am 22. Juni "über die Wirksamkeit außerordentlicher Kündigungen von vier Verträgen gegenüber Christian Ulmen durch eine Filmproduktionsfirma im Zusammenhang mit der Produktion der Serie 'The Au Pair'" verhandeln wird.

Ulmen schrieb das Drehbuch zu "The Au Pair" Es waren mehrere Verträge gekündigt worden, heißt es in der Mitteilung. Ulmen habe das Drehbuch für die Serie geschrieben. Mit der namentlich nicht genannten Produktionsfirma habe er "einen Regie-, einen Autoren- und einen Editorenvertrag sowie eine Exklusivvereinbarung abgeschlossen".

Mit einem Schreiben vom 15. April habe die Firma diese Verträge allerdings fristlos gekündigt. Als Begründung für diesen Schritt habe die Produktionsfirma sich laut des Arbeitsgerichts "unter anderem auf das Bekanntwerden strafrechtlich relevanter Vorwürfe gegen Herrn Ulmen und auf inhaltliche Parallelen dieser Vorwürfe zu der Handlung der Serie gestützt". Der Schauspieler klage gegen die Beendigung der Vertragsverhältnisse und mache geltend, als Arbeitnehmer beschäftigt worden zu sein. Zuerst soll es einen Gütetermin vor der Vorsitzenden geben.

Im April war durch einen Bericht des "ZEITmagazins" bekanntgeworden, dass die Produktion mit dem Arbeitstitel "The Au Pair" demnach ursprünglich für den Streamingdienst Joyn vorgesehen war. Eine Ausstrahlung sei allerdings "bis auf Weiteres nicht geplant".

Ermittlungsverfahren gegen Ulmen eingeleitet

Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) hat öffentlich gegen ihren Ex-Mann Ulmen schwere Vorwürfe erhoben. Fernandes wirft ihm vor, Fake-Profile im Internet angelegt und pornografische Inhalte verbreitet zu haben, die den Eindruck erwecken sollten, dass es sich dabei um die 44-Jährige handelte. Sie ging mit den Anschuldigungen in einem Bericht des "Spiegel" im März 2026 erstmals an die Öffentlichkeit.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte Ende Mai auf Anfrage der "Potsdamer Neuesten Nachrichten", dass nach einer Anzeige Fernandes' gegen Ulmen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Nach Prüfung übersandter Informationen von Fernandes sei ein Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt begründet worden. Für Christian Ulmen gilt bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.