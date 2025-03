The Alto Knights: Robert De Niro stellt neuesten Film mit seinen Hunden vor

Am 20. März startet ein neues Filmprojekt von Oscarpreisträger Robert De Niro (81) in den deutschen Kinos. In Barry Levinsons (82) "The Alto Knights" spielt der legendäre Mime gleich eine Doppelrolle, verkörpert die Mafia-Bosse Vito Genovese und Frank Costello. Zur US-Premiere des Films in New York brachte De Niro am Samstag noch weitere Stars aus dem kommenden Gangster-Film mit: zwei seiner Hunde, die ebenfalls in "The Alto Knights" zu sehen sind.

Robert De Niros Hunde spielen Mafia-Hunde

Gemeinsam mit den niedlichen Vierbeinern und Lebenspartnerin Tiffany Chen (46) schritt der mittlerweile 81-jährige Hollywoodstar über den roten Teppich. De Niro erschien bei der Premiere in einem schwarzen Anzug samt grauem Oberteil, dazu trug er eine orange getönte Sonnenbrille. Chen trug hingegen einen schwarzen Samtanzug, hielt ihre geliebten Hunde, die in dem Film vorkommen, lachend im Arm und präsentierte sie den anwesenden Fotografen.

Darum geht es in "The Alto Knights"

Schon seit den 1970er Jahren soll sich das Filmprojekt "The Alto Knights" in der Mache befunden haben. De Niro verkörpert darin gleich zwei historische Mafiabosse, die in den 1950er Jahren in einen blutigen Konflikt geraten, der letztlich die Vorherrschaft über New York entscheidet. Außerdem zum Ensemble des kommenden Films gehören der ehemalige "Will & Grace"-Star Debra Messing (56) und Cosmo Jarvis ("Shōgun", 35).

Zu Gast in der "The One Show" der britischen BBC enthüllte De Niro laut "Daily Mail" vor Kurzem auch, wie es zum Casting der Vierbeiner kam. Demnach sei eine der Figuren im Drehbuch Hundebesitzer gewesen "und meine Freundin, die viele Hunde hat, sagte: 'Vielleicht könntest du diese Hunde oder einen von ihnen einbauen?'".

In der Folge hätten die Vierbeiner für Regisseur Barry Levinson vorsprechen müssen und erhielten schließlich die Rollen. Die Dreharbeiten fanden dann bei kaltem Wetter statt, weshalb sich die Produktion dazu entschied, die Tiere zu ihrem eigenen Schutz in Nerzmäntel und Mützen zu hüllen - ein Mafia-typischer Look, der auch bei der Premiere von "The Alto Knights" bewundert werden konnte.