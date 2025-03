The 50: Newcomer und Wiederholungstäter: Alle Infos zur neuen Staffel

Bei Amazon Prime geht am Montag, dem 24. März 2025 die zweite Staffel von "The 50" los. Die ersten 4 von insgesamt 16 neuen Folgen stehen bei dem Streamingdienst bereits bereit. Wie in der ersten Runde kämpfen - logisch - insgesamt 50 Realitystars um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Die gehen nicht an den Promi, sondern an einen seiner Follower. Der oder die Glückliche wird ausgelost.

Nicht alle Kandidaten der zweiten Staffel sind neue Gesichter. Etliche Stars versuchen sich zum zweiten Mal im Château de Bertichères. Vorjahressieger Paco Herb (29) erhält die Gelegenheit, seinen Titel zu verteidigen. Yasin Mohamed (33) bekommt nach seinem zweiten Platz im Vorjahr eine zweite Chance.

Lesen Sie auch

Weitere Wiederholungstäter sind Dschungelcamper Sam Dylan (34), Reality-Grande-Dame Jenny Elvers (52), Dschungel-Legende Georgina Fleur (34) oder Trash-Dauergast Cecilia Asoro (29). "DSDS"-Clown Cosimo Citiolo (43) kehrt auch wieder zurück, neu dabei ist seine frisch angetraute Ehefrau Natalie Gaus (34).

Die Schweizer Influencerin Raffa Plastic entwickelte sich in der ersten Staffel zum Fanliebling. Nachdem sie sich vor dem Finale freiwillig geopfert hatte, darf sie nochmal ran. Paulina Ljubas (28) trifft erneut auf ihren Ex Yasin.

Diese Promis sind neu dabei in Staffel zwei

Der Großteil der Kandidaten der zweiten Staffel von "The 50" besteht aber aus Neulingen. Darunter sind "Big Brother"-Veteran Jürgen Milski (61), Champagner-Queen Claudia Obert (63), "Bauer sucht Frau"-Skandallandwirt Patrick Romer (29) oder Nacktmodel Micaela Schäfer (41). Dazu etliche einschlägig vorbelastete TV-Gesichter wie Iris Klein (57), Yeliz Koc (30), Gina-Lisa Lohfink (38), Verena Kerth (43), Ex-Bachelor Oliver Sanne (38), Fußballerfrau Dilara Kruse (33) oder die Sänger Silva Gonzalez (45) und Ennesto Monté (50).

Im Doppelpack kommt das aktuelle Trash-Traumpaar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28). Sie lernten sich im Dschungelcamp kennen und verlobten sich bei "Promi Big Brother". Brisant: Bei "The 50" schlägt Mike Heiters Ex Laura Morante (34) auf. Mit Kader Loth (52) und ihrem Isi (52) tritt noch ein Pärchen an. Aleks Petrovic (33) trifft derweil auf seine Ex Christina Dimitriou (33), die schon im letzten Jahr dabei war. Bei "Temptation Island" hatte er sie vor laufender Kamera betrogen.

2022 holten Marco Cerullo (35) und Christina Graß (36) noch gemeinsam den zweiten Platz bei "Sommerhaus der Stars", treten sie bei "The 50" als Ex-Paar gegeneinander an. 2024 trennten sie sich.

Melody Haase (31) und Nikola Glumac (28) haben nach ihrem Flirt bei "Promis unter Palmen" wieder miteinander zu tun. Bei "The 50" sehen sie Chris Manazidis (38) wieder, der ebenfalls gerade bei "Promis unter Palmen" war.

"The 50": Daher kennt man diese Kandidaten

Die 50 komplettieren ein paar eher unbeschriebene Blätter, die selbst hartgesottene Trashfans nicht kennen könnten. Am besten stellt man sie anhand der Formate vor, in denen sie schon mal waren: Eine gewisse Ariel ("Love Fool"), Christin Okpara ("Are you the One?"), Denis Lodi ("Make Love, Fake Love"), Kevin "Flocke" Platzer ("Temptation Island V.I.P."), Kevin Schäfer ("Prince Charming"), Laura Lettgen ("Are You The One: Realitystars in Love"), Lukas Baltruschat ("Bachelorette"), Marco Strecker (Wildcard-Gewinner bei "Promi Big Brother"), Micha Schüler ("Couple Challenge"), Ryan Wöhrl ("Ex on the Beach"), Sandra Sicora ("Couple Challenge") Xander Stephinger ("Make Love, Fake Love") und Zoe Saip ("Kampf der Realitystars").

Die Influencerin Tara Tabitha (32) war immerhin im Dschungelcamp. Nicht aus einschlägigen Dating-Formaten bekannt ist die Nackt-Performancekünstlerin Milo Moiré (41), die immerhin bei "Promi Big Brother" teilnahm. Brenda Patea (31) kennt man nicht nur von "Germany's next Topmodel", sondern auch als Ex von Tennisstar Alexander Zverev (27).

Bis zum 16. April schaltet Amazon Prime immer vier Folgen der zweiten Staffel von "The 50" frei.