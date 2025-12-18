The 50 kommt zurück: Diese Stars sollen dabei sein

Die XXL-Show "The 50" geht 2026 in die dritte Runde. Laut "Bild" sollen unter den 50 Teilnehmern unter anderem Martin Semmelrogge und Mario Basler sein, zudem weitere bekannte Reality-TV-Stars und -Sternchen.

Reality-Fans warten sehnsüchtig auf eine Fortsetzung von "The 50". Bereits im Sommer 2025 bestätigte Prime Video, dass es eine dritte Staffel der Show geben wird. Doch während der Streamingdienst über die genaue Besetzung aktuell noch schweigt, will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, welche Stars kommendes Jahr an der Realityshow teilnehmen.

Dem Bericht zufolge soll die dritte Staffel - wie bereits die zweite - in Portugal gedreht worden sein, und das bereits im August 2025. Die spekulierte Teilnehmerliste liest sich wie ein "Who is Who" der deutschen TV-Landschaft - und vermischt einmal mehr verschiedenste Generationen und Genres.

Diese Stars sollen bei "The 50" dabei sein

Mit Martin Semmelrogge (70 und dem ehemaligen "GZSZ"-Star Raúl Richter (38) sollen zwei Schauspieler den Weg ins Schloss gefunden haben. Ex-Fußballnationalspieler Mario Basler (56) gilt als heißer Kandidat für die strategischen Allianzen der Show. Laut Bericht sind mit Narumol (60), Claudia Obert (64) und dem "Currywurstmann" Chris Töpperwien (51) einige Publikumslieblinge dabei, die für verbale Schlagabtausche bekannt sind.

Wie bei "The 50" üblich, scheint die Produktion auch in der dritten Staffel auf soziale Reibungspunkte zu setzen. Besonders die Teilnahme einiger Ex-Paare und bestehenden Partnerschaften verspricht Spannung: Sam Dylan und Rafi Rachek treten als eingespieltes Team an, die "Prominent getrennt"-Stars Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat gelten seit ihrer Trennung als zerstritten. Zudem sollen die ehemaligen "GNTM"-Konkurrentinnen Sarah Knappik und Tessa Bergmeier aufeinandertreffen.

Zusätzlich soll Umut Tekin (27) Teil der Gruppe aus insgesamt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sein, der 2026 zeitgleich als Kandidat für das Dschungelcamp gehandelt wird. Auch "Jahrhundertplaymate" Gitta Saxx und Fame-Fighting-Teilnehmer Oliver Ginkel werden in den Berichten genannt.

So funktioniert "The 50"

Das Spielprinzip bleibt unverändert: Ein variabler Jackpot von 50.000 Euro, der täglich durch Challenges wächst oder schrumpft. Da die Gewinner der Spiele darüber entscheiden, wer von den Verlierern das Schloss verlassen muss, sind taktische Absprachen unvermeidlich.