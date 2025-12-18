The 50 kommt zurück: Diese Stars sollen dabei sein

Die XXL-Show "The 50" geht 2026 in die dritte Runde. Laut "Bild" sollen unter den 50 Teilnehmern unter anderem Martin Semmelrogge und Mario Basler sein, zudem weitere bekannte Reality-TV-Stars und -Sternchen.
Reality-Fans warten sehnsüchtig auf eine Fortsetzung von "The 50". Bereits im Sommer 2025 bestätigte Prime Video, dass es eine dritte Staffel der Show geben wird. Doch während der Streamingdienst über die genaue Besetzung aktuell noch schweigt, will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, welche Stars kommendes Jahr an der Realityshow teilnehmen.