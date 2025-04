Thats My Style : Susan Sideropoulos moderiert neue Umstyling-Show im ZDF

"Thats My Style"

1 Susan Sideropoulos moderiert das neue ZDF-Format "That's My Style". Foto: ZDF/Frank Dicks

Neue spannende Aufgabe für Susan Sideropoulos: Die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin moderiert ab Juni ein neues Format im ZDF. Zusammen mit Modeexperten finden Kandidaten in "That's My Style" einen neuen Look.











Die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin Susan Sideropoulos (44) ist bald wieder auf den TV-Bildschirmen zu sehen - allerdings in einem ganz anderen Format als früher. Die Schauspielerin wird ab Mitte Juni für das ZDF die neue Umstyling-Serie "That's My Style" moderieren. Darin bekommen die Kandidatinnen und Kandidaten professionelle Mode- und Styling-Profis zur Seite gestellt, um einen neuen passenderen Look zu kreieren.