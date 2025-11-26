Thanksgiving : Prinz Harry und Herzogin Meghan packen mit an

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen zu Thanksgiving etwas zurückgeben und haben in Los Angeles in einer Gemeinschaftsküche mit angepackt. Auch Tochter Lilibet war dabei.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wollen zu Thanksgiving und dem Start der Vorweihnachtszeit etwas an die Gemeinschaft zurückgeben: Gemeinsam mit einem Team ihrer Archewell Foundation unterstützte das Paar die Gemeinschaftsküche Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) dabei, Mahlzeiten für Menschen in Not vorzubereiten und zu verpacken.

In ihrer Instagram-Story teilte Meghan am Mittwoch einige Schnappschüsse der Aktion, bei der offenbar auch Tochter Lilibet (4) dabei war. Sie ist auf den Fotos von hinten und in einem festlichen karierten Kleid zu sehen, ihre roten Haare sind zu einem Zopf geflochten. Sowohl Meghan als auch Harry tragen dunkelblaue Schürzen und Baseballcaps, während sie die Mahlzeiten zusammenstellen und verpacken.

Harry und Meghan wollen sich einsetzen

In einer Pressemitteilung auf ihrer Website teilten Herzogin Meghan und Prinz Harry mit, dass sie sich weiter dafür einsetzen wollen, "Mitgefühl in Taten umzusetzen" - lokal und global. Besonders in der Vorweihnachtszeit wolle man Menschen würdigen, die tagtäglich daran arbeiten, dass niemand zurückgelassen wird und grundlegende Bedürfnisse gedeckt werden.

Bei OBKLA handelt es sich demnach um eine von der Community getragene, gemeinnützige Küche, die Freiwillige zusammenbringt, um frische, hochwertige Gerichte für Menschen in Los Angeles zu kochen, die mit Armut oder Unsicherheit bei der Lebensmittelversorgung zu kämpfen haben. Von den hier produzierten Mahlzeiten profitieren lokale Schulen, Seniorenheime, Notunterkünfte sowie weitere Organisationen, die vulnerable Gruppen im Alltag unterstützen.

Die Speisen, die während der gemeinsamen Schicht mit Harry und Meghan entstanden, gingen unter anderem an Los Angeles Mercy Housing, das Pico Union Project sowie PATH, eine Organisation zur Bekämpfung von Obdachlosigkeit.