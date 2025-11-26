Thanksgiving : Prinz Harry und Herzogin Meghan packen mit an

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen zu Thanksgiving etwas zurückgeben und haben in Los Angeles in einer Gemeinschaftsküche mit angepackt. Auch Tochter Lilibet war dabei.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) wollen zu Thanksgiving und dem Start der Vorweihnachtszeit etwas an die Gemeinschaft zurückgeben: Gemeinsam mit einem Team ihrer Archewell Foundation unterstützte das Paar die Gemeinschaftsküche Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) dabei, Mahlzeiten für Menschen in Not vorzubereiten und zu verpacken.