Thanksgiving: Heidi Klum feiert mit Familie und Schoko-Truthahn

Heidi Klum hat Thanksgiving groß gefeiert. Zusammen mit ihren Kindern, Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill genoss sie ein Festmahl. Dazu gehörte auch ein Truthahn aus Schokolade.

Heidi Klum (52) hat an Thanksgiving ihre ganze Familie um sich versammelt. Ein Instagram-Foto zeigt sie von hinten in einem pinken Outfit neben Ehemann Tom Kaulitz (36) und Tochter Lou (16). Auch Klums weitere Kinder Leni (21), Henry (20) und Johan (19) sowie Schwager Bill Kaulitz (36) stehen eng beieinander und betrachten den blau-pinken Himmel.

Klum filmte zudem das Festmahl ab: Aufgetischt wurden unter anderem Truthahn, Bohnen, Cranberrysauce und ein Dessert mit Marshmallows. In einem weiteren Clip zeigte sie die Zubereitung des Kartoffelgratins. Zum Feiertag stieß die Familie in einem Kurzvideo gemeinsam an. "Frohes Thanksgiving", schrieb Klum dazu.

Neben dem klassischen Truthahn gab es auch eine Schokoladenversion, wie Klum in ihrer Story zeigte. Mit einem kleinen Hammer schlug sie mehrmals darauf, bis er zerbrach und Schachteln mit Süßigkeiten zum Vorschein kamen.

Familie Klum in Weihnachtsstimmung

Leni Klum teilte in ihrer Instagram-Story ebenfalls Eindrücke von den Vorbereitungen. Familie Klum war dabei offenbar in Weihnachtsstimmung: Im Hintergrund war Dean Martins "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" zu hören. Bill Kaulitz untermalte einen Clip in seiner Story mit Tokio Hotels "Your Christmas". Seinen Followern wünschte er ein frohes Thanksgiving, während er zum Tokio-Hotel-Song "Changes" mitsang.

Henry Samuel verbrachte den Feiertag nicht nur mit seiner Familie, sondern engagierte sich auch wohltätig. Mit der Organisation Gobble Gobble Give teilte er laut seiner Instagram-Story Essen an Obdachlose aus.