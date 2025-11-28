Thanksgiving: Heidi Klum feiert mit Familie und Schoko-Truthahn

Heidi Klum hat Thanksgiving groß gefeiert. Zusammen mit ihren Kindern, Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill genoss sie ein Festmahl. Dazu gehörte auch ein Truthahn aus Schokolade.
Heidi Klum (52) hat an Thanksgiving ihre ganze Familie um sich versammelt. Ein Instagram-Foto zeigt sie von hinten in einem pinken Outfit neben Ehemann Tom Kaulitz (36) und Tochter Lou (16). Auch Klums weitere Kinder Leni (21), Henry (20) und Johan (19) sowie Schwager Bill Kaulitz (36) stehen eng beieinander und betrachten den blau-pinken Himmel.