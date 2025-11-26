Thanksgiving-Aktion für Bedürftige: Arnold Schwarzenegger verteilt Truthähne mit Ralf Moeller

Bereits seit Jahrzehnten verteilt Arnold Schwarzenegger vor Thanksgiving Truthähne an bedürftige Familien in Los Angeles. In diesem Jahr begleitete ihn sein langjähriger Freund Ralf Moeller.
Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger (77) hat auch in diesem Jahr wieder im Vorfeld von Thanksgiving Truthähne an Bedürftige in Los Angeles verteilt - gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Ralf Moeller (66). Die jährliche Aktion "Miracle on 1st Street" im Hollenbeck Youth Center im einkommensschwachen Stadtteil Boyle Heights zog laut dem Regionalportal "Boyle Heights Beat News" erneut Hunderte Menschen an. Einige sollen sich bereits am Vorabend gegen 23 Uhr angestellt haben.