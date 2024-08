thank You aimEe: Nach Kim trifft es jetzt wohl Kanye: Taylor Swift ändert Songtitel

Auf Taylor Swifts neustem Album ist der Song "thanK you aIMee" zu finden, der wohl an Kim Kardashian gerichtet ist. In der Live-Version nannte die Sängerin das Lied nun um - und scheint damit Kanye West ansprechen zu wollen.

Taylor Swift (34) hat mit einem Songtitel wieder eine versteckte Nachricht gesendet. Der Popstar ist dafür bekannt, in seinen Liedern eigene Erfahrungen zu verarbeiten, was den Fans immer wieder Anlass zu Spekulationen über die besungenen Personen gibt. So wird beispielsweise vermutet, dass das Lied "thanK you aIMee" an Kim Kardashian (43) gerichtet ist. Die Live-Version bekam nun einen neuen Titel, der wohl auf deren Ex-Mann Kanye West (47) anspielt.

"thanK you aIMee" wird "thank You aimEe"

Am 15. August veröffentlichte Swift das Live-Mashup von "Thank You aimEe" und "Mean", das sie bei ihrer "Eras Tour" in London aufgeführt hatte. Die Großbuchstaben im Titel des ersten Songs richtete sie diesmal so an, dass sie statt wie zuvor das Wort KIM jetzt das Wort YE bilden - den neuen Namen von Kanye West.

Lesen Sie auch

Taylor Swift beschreibt in "thanK you aIMee" (oder "thank You aimEe") einen Highschool-Mobber. Die Fans verstehen das als Abrechnung mit Kim Kardashian - nicht zuletzt wegen der drei Großbuchstaben im Titel. Mit dem Reality-TV-Star hatte sich die Sängerin 2016 heftig öffentlich gestritten. Grund dafür war deren damaliger Ehemann Kanye West: Kardashian hatte den Rapper verteidigt, nachdem er sich Swift gegenüber respektlos verhalten hatte und sie in einem Song unter anderem als "Bitch" bezeichnete.

Anspielung auf bessere Chartplatzierung?

Die "Hommage" an Kanye West könnte eine Anspielung auf seine jüngste Chart-Niederlage gegen Taylor Swift sein. Ihr Album "The Tortured Poets Department", aus dem "thanK you aIMee" stammt, steht in dieser Woche zum 14. Mal in Folge auf Platz eins der Billboard 200 Charts. Damit verhinderte die Platte, dass das neu erschienene Album von West und Ty Dolla $ign (41) den Spitzenplatz erreicht. Stattdessen stieg "Vultures 2" nur auf Platz zwei ein.