Thames Tideway Tunnel zehn Jahre in Bau: König Charles feixt mit Arbeitern des Londoner Super-Abwasserkanals

1 König Charles konnte ein Großprojekt in London eröffnen, das rund ein Jahrzehnt bis zur Fertigstellung gedauert hat. Foto: imago/Avalon.red / Toby Melville / Avalon

Zehn Jahre befand sich Londons "Super-Abwasserkanal" in Arbeit und verschlang über fünf Milliarden Euro. Nun durfte König Charles das Ergebnis bestaunen, das die Themse künftig sauber halten soll.











Es mag vielleicht nicht die appetitlichste royale Aufgabe in seiner bisherigen Amtszeit als König gewesen sein, aber für die Stadt London eine ungemein bedeutsame: König Charles III. (76) hat am Mittwoch die Fertigstellung des Thames Tideway Tunnels gefeiert. Zu diesem Anlass traf er einen Teil der zahlreichen Bauarbeiter, die an dem Mammutprojekt beteiligt waren. Seit rund zehn Jahren befand sich der Tunnel, der in den britischen Medien auch als "Super-Abwasserkanal" tituliert wird, nun schon in Arbeit.