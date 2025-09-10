Thailand: Wärter von Safari-Park bei Löwenattacke getötet

In der Safari World Bangkok ist ein Wärter bei einer Löwenattacke getötet worden. Der Mann wurde von mehreren Löwen angefallen.
Der Wärter eines Safari-Parks in Thailand ist bei einer Löwenattacke ums Leben gekommen. Bei dem Todesopfer handele es sich um einen Mitarbeiter, der die Löwen üblicherweise gefüttert habe, sagte ein Sprecher der thailändischen Nationalpark-Behörde am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann sei offenbar von sechs oder sieben Großkatzen angefallen worden, nachdem er aus seinem Wagen gestiegen sei.