Thailand: Schulausflug endet in Feuerinferno – mehr als 20 Tote

1 Rettungskräfte arbeiten in einem Vorort von Bangkok an der Stelle, an der ein Bus in Brand geraten war, in dem junge Schüler saßen. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Ein Schulausflug endet in Thailand in einem Flammeninferno. Nahe Bangkok brennt der Bus der Gruppe lichterloh. Für viele gibt es kein Entkommen. Was hat die Katastrophe ausgelöst?











Link kopiert



Entsetzen in Thailand: Bei einem verheerenden Feuer in einem Schulbus sind Regierungsangaben zufolge mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen, darunter vor allem Kinder. In sozialen Netzwerken gingen Videos des lichterloh brennenden Reisebusses viral. Das Unglück ereignete sich am Mittag (Ortszeit) in der Nähe von Bangkok. Bis zum Abend wurden nach Behördenangaben 22 Leichen geborgen.