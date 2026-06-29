Textilbranche: Frankreich beschließt Werbeverbot für Ultra-Fast-Fashion

Immer neue Mode, doch kaum Kleidungsstücke, die halten: Dafür soll in Frankreich bald nicht mehr geworben werden. Das Parlament geht gegen Ultra-Fast-Fashion vor.
Paris - Mit Werbung für Fast-Fashion-Plattformen wie Shein, Temu und Aliexpress soll in Frankreich bald Schluss ein. Der Senat stimmte als zweite Parlamentskammer für ein entsprechendes Gesetz, das Ultra-Fast-Fashion ausbremsen will. Konkret sieht das Gesetz ein Werbeverbot zum Jahreswechsel vor. Auch Influencer sollen keine Werbung mehr machen dürfen, sonst droht eine Strafzahlung.