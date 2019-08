1 In den USA sorgt ein Foto auf Twitter für großen Ärger. Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

In den USA sorgt derzeit ein Foto für großes Aufsehen: Im Bundesstaat Texas führt ein Polizist zu Pferde einen festgenommenen Schwarzen mit einem Strick ab. Das Foto auf Twitter löst große Empörung aus.

Galveston - In den USA hat ein Foto für Empörung gesorgt, auf dem zwei Polizisten zu Pferde einen festgenommenen Schwarzen mit einem Strick abführen. Der Polizeichef der texanischen Stadt Galveston entschuldigte sich nun für das Vorgehen der Beamten. Die beiden weißen Polizisten hätten ein „schlechtes Urteilsvermögen“ an den Tag gelegt, erklärte Vernon Hale. Sie hätten dem Afroamerikaner Donald Neely „unnötige Scham“ zugefügt.

Gleichwohl betonte der Polizeichef, bei der Methode handle es sich um eine „trainierte Technik“, die in bestimmten Fällen die „beste Vorgehensweise“ sei.

Foto weckt Erinnerungen

Neely war am Samstag in Galveston wegen des widerrechtlichen Betretens eines Grundstücks festgenommen worden. Eigentlich sollte er mit einem Streifenwagen zur Polizeiwache gefahren werden. Nach Angaben von Polizeichef Hale waren zu dem Zeitpunkt aber nur berittene Polizisten verfügbar.

Ein Foto zeigt, wie der mit Handschellen gefesselte Neely zwischen den beiden reitenden Polizisten läuft. Ein Polizist hält ein Seil, das offenbar an die Handschellen gebunden wurde. Das Foto weckte Erinnerungen an rassistische Gewalt in der US-Geschichte, etwa an das Anketten von Sklaven und an Lynchmorde an Schwarzen.