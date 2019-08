Unfall in Sindelfingen Jeep-Fahrerin kracht in Wohnwagen – Sportwagenfahrer flüchtet

Eine 18-Jährige ist mit ihrem Jeep in einen stehenden Wohnwagen gefahren. Der Fahrer eines Sportwagens war so knapp an ihrem Auto vorbeigefahren, dass sie erschrak und die Kontrolle über das Auto verlor. Der Sportwagen-Fahrer fuhr weiter.