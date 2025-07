Mindestens 13 Tote bei Hochwasser in USA – Kinder vermisst

1 In Texas ist es zu Überschwemmungen gekommen wie hier, im Jahr 2020 (Symbolbild). Foto: dpa/Godofredo A. Vásquez

Heftige Regenfälle führen zu einer katastrophalen Situation in Texas. Es gibt reißende Flüsse. In dem Gebiet sind Sommercamps für Kinder. Es gibt Tote.











Bei Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen gestorben. Auch werden demnach noch Kinder, die ins Sommercamp gefahren waren, vermisst. Starke Regenfälle hatten am frühen Freitagmorgen die Lage eskaliert. Eine Entspannung ist nicht in Sicht.