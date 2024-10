Texas: Gina-Maria Schumacher und ihr Ehemann feiern auf Oktoberfest

1 Gina-Marie Schumacher lebt mit ihrem Mann in den USA. Foto: imago/Panama Pictures

Statt in München hatten Gina-Maria Schumacher und Iain Bethke bei einem Oktoberfest in den USA Spaß - inklusive Dirndl und Lederhose. Nur ein kleines Detail brachte leichte Kritik am Outfit des frischvermählten Ehepaars zum Vorschein.











Link kopiert



Ende September fand die Traumhochzeit von Gina-Maria Schumacher (27) auf Mallorca statt. Aktuell, also knapp zwei Wochen später, befindet sich die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (55) mit ihrem Ehemann Iain Bethke (28) wieder in den USA. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte Gina-Maria ein Foto von sich und ihrem Liebsten, das die beiden eng umschlungen und in bayerischer Tracht auf einem Volksfest zeigt. Dazu kommentierte Schumacher: "Oktoberfest in Texas! Wer von euch geht jedes Jahr aufs Oktoberfest und warum findet ihr es toll?"