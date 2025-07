Tex-Mex-Gastro in Mitte: Enchilada in Stuttgart schließt nach 35 Jahren

Der Stuttgarter Standort der Restaurantkette Enchilada ist ein echtes Urgestein der hiesigen Gastroszene. Vor 35 Jahren unter dem Dach der Franchisegeber Concept Family eröffnet, wurden hier über die Jahre hinweg Tex-Mex-Klassiker, die modern interpretiert und an deutsche Geschmäcker angepasst sind, wie Burritos, Tacos, Enchiladas und Nachos angeboten. Enchilada ist besonders bekannt für seine große Cocktailkarte und wechselnde Aktionen wie Taco Tuesday oder eine Happy Hour. Am 31. Juli soll nun Schluss sein.

„Bemühungen am Ende nicht von Erfolg gekrönt“

Geschäftsführer Michael Anders, der den Standort im Januar 2023 übernahm, bestätigt, dass mit Antragstellung des vorläufigen Insolvenzverfahrens Ende Mai die Möglichkeit der Betriebsschließung gegeben war. „Wir haben in den vergangenen Jahren und Monaten vielfältige Maßnahmen ergriffen, unter anderem Investitionen in Ausstattung und Angebot sowie viele verschiedene Marketing-Aktionen gestartet. Leider waren die Bemühungen am Ende nicht von Erfolg gekrönt“, so Anders, der für seine Filiale auch nach einem anderen Standort in Stadtmitte gesucht hätte. „Wir sahen uns aber bei den alternativen Standorten in der Innenstadt mit sehr hohen Mieten konfrontiert“, so Anders. Eine langfristige wirtschaftliche Perspektive war damit nicht darstellbar. Nichtsdestotrotz halte Anders Stuttgart nach wie vor für eine attraktive Stadt: „Sollten wir einen geeigneten Standort finden, ist eine Rückkehr des Enchilada möglich.“

Was wird aus dem Standort an der Eberhardstraße?

Die 22 Mitarbeitenden wissen laut Anders seit Anfang Juni, dass das Enchilada im vorläufigen Insolvenzverfahren ist. Sie wurden vergangenen Mittwoch über die Schließung in einer Betriebsversammlung informiert. „Wir sind zuversichtlich, dass alle Mitarbeitenden in Zeiten, in denen gastronomisch geschultes Personal gesucht wird, schnell wieder Stellen finden. Bei Bedarf würden wir sicher mit Kontakten unterstützen“, sagt der Geschäftsführer. Was aus dem Standort in der Eberhardstraße wird, ist im Moment noch ungewiss.

Auch Sausalitos schließt zwei Filialen in Stuttgart

Auch die Tex-Mex-Kette Sausalitos steht vor dem Aus. In mehreren Städten Deutschlands schließen derzeit die Filialen, nachdem das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt hat. Auch Stuttgart ist betroffen: Zwei Standorte in der Landeshauptstadt machen dicht – teils ist es schon geschehen. Ist der Hype um Tex-Mex in Stuttgart vorbei während die Begeisterung für Tacos stetig zunimmt? Tortillas, Nachos und Cocktails im Plastikbecher zum Mitnehmen scheinen ihren Reiz verloren zu haben.

Die Ära des Tex-Mex-Trends ist offenbar vorbei – das machen die Insolvenzverwalter von Sausalitos deutlich: „Unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde ein Investorenprozess angestoßen, an dem sich zahlreiche Interessenten aus der Systemgastronomie beteiligten. Mit diesen wurden intensive Gespräche und Verhandlungen geführt.“ Am Ende zeigte jedoch keiner der potenziellen Käufer Bereitschaft, die Standorte im Rahmen des Sausalitos-Konzepts weiterzuführen.

Die Ära des Tex-Mex-Trends ist wohl vorbei. Trend Foto: IMAGO/Wirestock

Franchisegeber steht weiterhin hinter dem Konzept

Anders merkt an, dass das Enchilada-Konzept umfänglich weiterentwickelt wurde. „Enchilada bildet als modernes Gastronomiekonzept den veränderten Zeitgeist bei Speisen und Getränken ab“, sagt der Gastronom. Auch der Multi-Franchisegeber Concept Family stehe voll hinter dem Konzept. Die Schließung in Stuttgart hätte ausschließlich standortspezifische Gründe, so Anders.

Die Enchilada-Kette gehört zu Concept Family und funktioniert nach einem Franchise-System: Einheitliches Branding, aber mit lokalen Betreibern. Das Unternehmen Concept Family vereint als Multi-Franchisegeber etliche Systemgastronomien unter einem Dach. Neben Enchilada etwa auch Aposto, Burgerheart, Burrito Company, Eat Tasty, Gimme Gelato, Pommes Freunde, Wilma Wunder und Wirtshaus Freunde. Auch Stuttgarter Einzelbetriebe wie Carls Brauhaus und das Wirtshaus Lautenschlager gehören zu dem Portfolio des Unternehmens mit Sitz im oberbayerischen Gräfelfing.