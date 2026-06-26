Tex-Mex für den Südwesten: Taco Bell steht in Stuttgart in den Startlöchern

Ein Unternehmen aus dem Remstal hat den Zuschlag als Franchisepartner der US-amerikanischen Fast-Food-Kette für Baden-Württemberg erhalten. Fünf Standorte sind in Arbeit.
Tankstellen und Autohöfe sind eigentlich das Geschäft der Firma Schaal. Aber nun steigt das Unternehmen aus Weinstadt offenbar auch als Franchisepartner in den Fast-Food-Markt ein – für Taco Bell. Wann es die Burritos, Quesadillas und Nachos der 1962 gegründeten Marke in Deutschland geben wird, sorgt im Internet seit Jahren für Diskussionsstoff. Ein Versuch scheiterte bereits, aber jetzt scheint es Wirklichkeit zu werden, denn erste Stellenanzeigen für verschiedene Standorte sind auf der Homepage von Schaal veröffentlicht worden. In Arbeit ist offenbar nicht nur die Eröffnung einer ersten Filiale in Stuttgart. Der Familienbetrieb hat den Zuschlag als Gebietsentwickler für ganz Baden-Württemberg erhalten, will sich allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt zu den konkreten Plänen äußern.