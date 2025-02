Kampf gegen hohe Heizkosten: Vermieter steckt 700 000 Euro ins Haus – und schwört auf Wärmepumpe

1 Eine Wärmepumpe für ein Mehrfamilienhaus – das ist für Günter Renz, Joshua Lampe und Heidi Sackmann (von links) kein Problem. Foto: Simon Granville

Vorbehalte gegen Wärmepumpen gibt es in Mehrfamilienhäusern häufig. Günter Renz hat in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) den Schritt gewagt.











Link kopiert



Klirrende Kälte umgibt Günter Renz an diesem Vormittag im Februar, als er vor seinem Sechs-Familien-Haus aus dem Jahr 1961 in Korntal-Münchingen steht. Der 69-Jährige blickt zufrieden auf das Objekt, in das er und sein Bruder vor etwa drei Jahren rund 700 000 Euro steckten, um es energetisch zu sanieren. „Wir wollten das Haus zukunftsfähig machen“, sagt der langjährige Studienleiter für ethische Fragen an der Evangelischen Akademie Bad Boll.