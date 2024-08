Teures Fliegen: Hohe Kosten - Luftfahrtindustrie droht mit Flugstreichungen

1 Die Luftfahrtindustrie droht wegen hoher Kosten mit Flugstreichungen Foto: Henning Kaiser/dpa

Die Luftfahrtbranche beklagt hohe Kosten, wie Fluggebühren und die erhöhte Luftverkehrssteuer. Das könnte Folgen für das Angebot an deutschen Airports haben.











Berlin - Die zum Mai erhöhte Luftverkehrssteuer wird aus Sicht der Luftfahrtbranche zu Flugstreichungen an deutschen Airports führen. "Die überhöhten Standortkosten werden uns im kommenden Winterflugplan 4 Millionen Sitzplätze kosten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Joachim Lang, der Tageszeitung "Welt". Neben der Steuererhöhung nannte er als Kostenfaktor die Gebühren für Sicherheitskontrollen und Flugsicherung, die sich in Deutschland zuletzt verdoppelt hätten. In anderen Ländern seien diese deutlich niedriger. "Dies führt dazu, dass Airlines zu rechnen beginnen, ob es betriebswirtschaftlich noch sinnvoll ist, nach Deutschland zu fliegen."