Teureres Wohnen befürchtet: Falsche Zahlen? Ditzingen wehrt sich gegen Aus für Mietpreisbremse

Nach dem Entwurf des baden-württembergischen Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen soll die Mietpreisbremse ab 2026 nicht mehr für Ditzingen gelten. Das hätte spürbare Folgen.
Nach dem aktuellen Entwurf des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen soll die Mietpreisbremse in Baden-Württemberg über das Jahr 2025 hinaus verlängert und auf insgesamt 130 Städte und Gemeinden ausgeweitet werden. Gleichzeitig sieht die Änderung vor, dass 43 Kommunen künftig nicht mehr unter die Regelung fallen, darunter auch die Stadt Ditzingen.