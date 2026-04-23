Teurer Fehler: Feuerwehrhaus zu niedrig - Fahrzeuge passen nicht rein

3 Peinliche Panne bei der Feuerwehr in Netphen: Dort wurde ein neues Gerätehaus so niedrig gebaut, dass die Wagen nicht hineinpassen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Neue Halle, aber die Löschfahrzeuge passen nicht hinein. Wie ein Planungsfehler eine Feuerwehr in NRW ausbremst – und warum die Stadt jetzt auf einen externen Experten setzt.











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Netphen - Schildbürgerstreich in Netphen im Südosten Nordrhein-Westfalens: Die Stadt hat ein Feuerwehrgerätehaus bauen lassen, das zu niedrig für die eigenen Löschfahrzeuge ist. "Die Halle ist nicht hoch genug und das Tor zu niedrig", erklärte Stadtsprecherin Lina Görg. Das Gebäude sei nicht nutzbar und mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Fahrzeuge würden aktuell an einem anderen Ort abgestellt, die Einsatzfähigkeit sei aber gesichert, hieß es. Zuvor hatten die "Westfalenpost" und weitere Medien berichtet.