Der Betriebshof der Ludwigsburger Verkehrslinien (LVL) Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der Ludwigsburger Kreistag hat kürzlich in Erdmannhausen eine Dieselnothilfe für die Busunternehmen beschlossen. Explodierende Preise infolge des Krieges in der Ukraine hatten die Firmen in eine existenzbedrohende Lage gebracht. Mit dem 3,2 Millionen Euro schweren Hilfspaket schloss sich der Landkreis den Kreisen Böblingen, Esslingen und Rems-Murr an. Alles in allem bringen die Landratsämter 13,7 Millionen Euro auf, um drohende Insolvenzen zu vermeiden.