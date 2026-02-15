1 Autoreparaturen sind in den vergangenen Jahren sehr viel teurer geworden, und in der Folge auch die Kfz-Versicherung. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Für viele Versicherer waren Autos 2023 und 2024 ein Verlustgeschäft, die Folge waren stramme Preiserhöhungen. 2025 haben viele Unternehmen ihren Kunden erneut höhere Rechnungen ins Haus geschickt.











Heidelberg - Für die große Mehrheit der Autofahrer ist die Kfz-Versicherung erneut teurer geworden. Nach einer laut eigenen Angaben repräsentativen Umfrage des Portals Verivox sind die Beiträge 2025 im Schnitt der drei Versicherungsarten Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko für gut 60 Prozent der Kundinnen und Kunden teurer geworden. Bei einem weiteren Fünftel (22,3 Prozent) haben die Versicherer demnach auf versteckte Preiserhöhungen zurückgegriffen: Die Kfz-Beiträge wurden nicht günstiger, obwohl die betreffenden Autofahrerinnen und Autofahrer keinen Schaden meldeten und damit eigentlich in eine günstigere Schadenfreiheitsklasse hätten rutschen sollen.