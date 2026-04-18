Teure neue Toiletten in Stuttgart: Von wegen selbstreinigend? – Video zeigt verschmutzte öffentliche Klos

Insgesamt zwölf Millionen Euro lässt sich die Stadt Stuttgart selbstreinigende Toiletten kosten. Ein TikTok-Video zeigt jetzt eine verschmutze Anlage. Was sagt die Stadt dazu?
Familienfreundlich, kostenlos und vor allem sauber: Mit diesem Anspruch sind einige neue selbstreinigende Toilettenanlagen in Stuttgart im vergangenen Jahr in Betrieb gegangen. Ein kurzer Clip auf der Plattform TikTok zeigt jetzt jedoch ein anderes Bild. Der Nutzer „Nosaa.oj“ filmt darin eine der Anlagen am Züblin-Parkhaus in der Pfarrstraße. Der Boden wirkt verschmutzt, von automatischer Reinigung ist in diesem Moment wenig zu erkennen. Funktionieren die selbstreinigenden Toiletten etwa nicht?