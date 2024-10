Teure Lebensmittel: Wann haben die Preissteigerungen endlich ein Ende?

1 Olivenöl ist mehr als doppelt so teuer als vor vier Jahren. Foto: imago images/Panthermedia/Jan Pietruszka

Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen vier Jahren massiv gestiegen, auch jetzt nehmen sie noch zu. Welche Lebensmittel sind besonders teuer geworden? Und können die Preise auch wieder sinken?











Wer auf ein Ende der Preissteigerungen beim Einkauf in den Supermärkten und Discountern hoffte, wurde gerade wieder von Amts wegen enttäuscht. Im September stiegen die Preise für Lebensmittel Getränke im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent, teilt das Statistische Bundesamt gerade mit. Während die Energiepreise deutlich sanken, scheint die Teuerung in den Einkaufswägen kein Ende zu nehmen. Um knapp 33 Prozent haben sich Lebensmittel im Vergleich zu September 2020 verteuert. Doch was sind die Gründe dahinter? Und findet der Anstieg ein Ende? Die wichtigsten Fragen und Antworten.