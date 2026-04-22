Hohe Schäden gibt es an geparkten Fahrzeugen in Weil der Stadt, Korntal und Ditzingen. Die Opfer bleiben auf den Kosten sitzen, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden.

Gleich drei Unfallfluchten mit höheren Schäden vom Wochenanfang beschäftigen die Polizei. Das Revier Leonberg etwa sucht nach Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr in Weil der Stadt ereignet hat. Eine unbekannte Person, bei der es sich um einen etwa zwölfjährigen Jungen handeln könnte, befuhr demnach mit einem Fahrrad die Beethovenstraße in Richtung Waldweg. Dabei streifte er einen geparkten VW. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Der Radler begutachtete offenbar den Schaden und fuhr dann weiter. Der Verursacher soll mit einem Mountainbike unterwegs gewesen sein, er trug einen Fahrradhelm in den Farben schwarz, weiß und grau sowie einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 71 52/ 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

In Heimerdingen wird ein geparkter Omnibus beschädigt

Ebenfalls wohl beim Vorbeifahren beschädigte ein Autofahrer im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, einen in der Jahnstraße in Korntal geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Am BMW entstand erheblicher Schaden von rund 10 000 Euro.

Ebenfalls etwa 10 000 Euro Schaden sind an einem Linienbus entstanden, der in Ditzingen-Heimerdingen geparkt war. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht, die zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, erfolgte. Und zwar im Höfinger Weg auf Höhe der Einmündung zur Straße Grabenäcker. Ein Autofahrer streifte den Bus, suchte aber danach das Weite. Hinweise nimmt für die Fälle in Korntal und Heimerdingen das Polizeirevier in Ditzingen, Telefon 0 71 56 /4352-0, oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.