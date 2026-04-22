Hohe Schäden gibt es an geparkten Fahrzeugen in Weil der Stadt, Korntal und Ditzingen. Die Opfer bleiben auf den Kosten sitzen, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden.
Gleich drei Unfallfluchten mit höheren Schäden vom Wochenanfang beschäftigen die Polizei. Das Revier Leonberg etwa sucht nach Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 7.20 Uhr in Weil der Stadt ereignet hat. Eine unbekannte Person, bei der es sich um einen etwa zwölfjährigen Jungen handeln könnte, befuhr demnach mit einem Fahrrad die Beethovenstraße in Richtung Waldweg. Dabei streifte er einen geparkten VW. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.