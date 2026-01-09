Teure Immobilien: Trump ordnet massive Käufe von Hypothekenanleihen an

1 Donald Trump will 200 Milliarden Dollar für den Kauf von Hypothekenanleihen ausgeben. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Donald Trump versprach Amerikanern niedrigere Preise - doch das Leben in den USA bleibt teuer. Das setzt den Präsidenten unter Druck. Trump verspricht nun günstigere Immobilienkredite.











Washington - US-Präsident Donald Trump ordnet einen massiven Ankauf von Hypothekenanleihen an, um damit Immobilienkredite günstiger zu machen. Er weise "seine Vertreter" an, Immobilienanleihen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu erwerben, kündigte Trump auf seiner Plattform Truth Social an. Dies werde zu niedrigeren Hypothekenzinsen und monatlichen Zahlungen führen und Immobilienbesitz erschwinglicher machen, schrieb er.