Teure Beute in Leonberg: Stromerzeuger für 80 000 Euro von Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

1 Ein großes Stromaggregat auf einem Anhänger – dieses hier wurde kürzlich in Berlin nach dem Anschlag auf die dortige Stormversorgung eingesetzt wurde. In Leonberg wurde nun ein 80.000 Euro teures Gerät von einer Baustelle geklaut. Foto: IMAGO/Stefan Zeitz

Unbekannte Täter haben in Leonberg ein großes Stromaggregat entwendet. Der Verlust des 80 000 Euro teuren Geräts wurde erst Tage später bemerkt. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.











Strom kommt aus der Steckdose? Nicht so bei Dieben, die auf einer Leonberger Baustelle zugeschlagen haben: Sie haben einen großen, professionellen Stromerzeuger erbeutet – im Wert von rund 80 000 Euro. Das allerdings wurde erst spät bemerkt. Den Angaben der Polizei zufolge waren die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen dem Mittwoch, 28. Januar, 10 Uhr und Mittwoch, 4. Februar, ebenfalls 10 Uhr zugange.