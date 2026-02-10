Teure Beute in Leonberg: Ein Stromerzeuger für 80 000 Euro

1 Mobile Stromerzeuger nutzt mancher privat, etwa im Garten. Das auf einer Baustelle nun gestohlene Teil ist deutlich größer – es war auf einem Anhänger montiert. Foto: dpa

Diebe haben auf einer Baustelle in Leonberg ein hochwertiges Stromaggregat gestohlen. Die Polizei hofft, dass jemand Hinweise geben kann.











Strom kommt aus der Steckdose? Nicht so bei Dieben, die auf einer Leonberger Baustelle zugeschlagen haben: Sie haben einen großen, professionellen Stromerzeuger erbeutet – im Wert von rund 80 000 Euro. Das allerdings wurde erst spät bemerkt. Den Angaben der Polizei zufolge waren die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 28. Januar, 10 Uhr und Mittwoch, 4. Februar, ebenfalls 10 Uhr zugange.