Wirtschaftsstark, begehrt – und für viele kaum noch bezahlbar. Eine neue Studie enthüllt: Wer in Stuttgart lebt, zahlt einen hohen Preis. Was die Kesselstadt so teuer macht.
Wer hier lebt, muss es sich leisten können: Stuttgart bleibt eine der teuersten Städte Deutschlands. Nach dem neuen Regionalen Preisindex des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) lagen die Lebenshaltungskosten in der Landeshauptstadt im Jahr 2024 rund 11,5 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Damit spielt die Kesselstadt weiter in der Liga der Hochpreisstädte – zusammen mit den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Düsseldorf und – allen voran – München.