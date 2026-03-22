Tettnang: Mann überfällt Tankstelle und erbeutet mehrere Tausend Euro

1 Im Bodenseekreis hat ein Mann eine Tankstelle überfall (Symbolbild). Foto: Philip Dulian/dpa/Philip Dulian

Ein vermummter Mann überfällt eine Tankstelle und bedroht einen Mitarbeiter. Dieser gibt sofort das Geld heraus – doch das reicht dem Täter nicht.











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– Ein Mann hat eine Tankstelle in Tettnang (Bodenseekreis) überfallen und dabei mehrere Tausend Euro erbeutet. Zuvor soll der vermummte Täter den Mitarbeiter der Tankstelle bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen sei, habe der Täter dessen Handy und Schlüssel genommen und einen Tresor aus dem Nebenraum gestohlen, so die Polizei.