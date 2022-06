Schattige Plätzchen in Stuttgart Cafés, Kneipen und Restaurants mit schönen Hinterhöfen

Bei schönem Wetter gibt’s nichts besseres, als Espresso Tonic, Salat und Co. an einem schattigen Plätzchen zu genießen. Wir haben einige Spots mit schönen Hinterhöfen in Stuttgart ausfindig gemacht.