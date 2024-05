Der DFB hat mit der Nominierung seines vorläufigen EM-Kaders in den vergangenen Tagen viele Fußball-Fans auf Trab gehalten. Bekanntgaben auf Bäckertüten, über Influencer, in der Tagesschau oder im Tattoo-Studio – über mehrere Tage verteilt wurden die EM-Fahrer auf kreative Art und Weise bekannt gegeben.

Am Donnerstag gab es dann eine offizielle Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann. Seit dieser steht der gesamte vorläufige EM-Kader fest. 27 Spieler um die Turnier-Veteranen Toni Kroos und Thomas Müller sind dabei. Beim Heim-Turnier fehlen werden wie erwartet Nationalspieler wie der Dortmunder Mats Hummels und der Münchner Leon Goretzka sowie der aktuell verletzte Bayern-Angreifer Serge Gnabry.

Wie sieht der Fahrplan bis zur EM aus?

Nach der Bekanntgabe des DFB-Kaders –zu dem auch die Chris Führich, Maxi Mittelstädt, Alexander Nübel und Deniz Undav vom VfB Stuttgart gehören – sind es noch vier Wochen bis zum Eröffnungsspiel des Heimturniers.

Am 14. Juni tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in München gegen Schottland an. Das Endspiel findet exakt einen Monat später in Berlin statt. Wie sieht der Weg bis dahin aus?

Der EM-Fahrplan der DFB-Auswahl:

18. Mai: Letzter Bundesliga-Spieltag

22. Mai: Finale Europa League – Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen

Im Endspiel der Europa League trifft der deutsche Meister Bayer Leverkusen in Dublin auf Atalanta Bergamo. Nagelsmann wird dabei besonders auf seine Nationalspieler Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz schauen. Beim zuletzt angeschlagenen Wirtz habe er „keine Bedenken“, betonte Nagelsmann.

25. Mai: DFB-Pokal-Finale – Bayer Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern

Wieder ist Leverkusen gefordert. Im Pokalfinale in Berlin spielt Bayer gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Ein großes Problem sieht der Bundestrainer nicht. „Es ist immer besser, wenn Spieler mit Erfolgen zur Nationalmannschaft kommen“, sagte der 36-Jährige.

26. Mai: Start EM-Vorbereitung mit Trainingslager in Thüringen Blankenhain

Vom 26. bis 31. Mai versammelt versammelt Nagelsmann seinen Kader zum Trainingslager im Weimarer Land. Von den 27 nominierten Profis werden zu Beginn sieben fehlen. Tah, Andrich und Wirtz werden nachkommen. Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck werden das Trainingslager aufgrund des Champions-League-Finales aber komplett verpassen. „Ich traue uns aber zu, alle zu integrieren“, sagte der Bundestrainer. Am 31. Mai erfolgt dann der Umzug ins EM-Quartier (bei Adidas) in Herzogenaurach.

1. Juni: Champions-League-Finale, Borussia Dortmund - Real Madrid London

Im Londoner Fußball-Tempel Wembley trifft Borussia Dortmund mit Füllkrug und Schlotterbeck im Endspiel der Königsklasse auf Real Madrid mit Kroos und Rüdiger. „Ich bin total unparteiisch, wir haben ja in beiden Lagern Spieler“, sagte Nagelsmann.

3. Juni: Länderspiel gegen EM-Teilnehmer Ukraine (20.45 Uhr)

In Nürnberg steht das erste von zwei Länderspielen vor der EM an. Gegner ist die ebenfalls für das Turnier qualifizierte Ukraine. Neben den vier Champions-League-Finalisten wird auch der gesperrte Leroy Sane fehlen.

7. Juni: Länderspiel gegen Griechenland (20.45 Uhr) und Übermittlung des finalen EM-Kaders an UEFA (24.00 Uhr)

Die EM-Generalprobe erfolgt in Mönchengladbach gegen Griechenland. Der Europameister von 2004 ist nicht für das Turnier qualifiziert. Nach dem Abpfiff muss Nagelsmann der Europäischen Fußball-Union (UEFA) seinen endgültigen 26er-Kader für das Turnier melden.

9. Juni: Nach einem freien Tag bezieht die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier bei Partner adidas in Herzogenaurach.

Fünf Tage später findet das Eröffnungsspiel in München gegen Schottland statt. „Es ist wichtig, wie wir starten und die Zuschauer mitnehmen“, sagte Nagelsmann.

14. Juni EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland (21.00 Uhr) in München

19. Juni EM-Gruppenspiel gegen Ungarn (18.00 Uhr) in Stuttgart

23. Juni EM-Gruppenspiel gegen Schweiz (21.00 Uhr) in Frankfurt/Main

14. Juli EM-Finale Berlin

EM 2024: Spielplan des Turniers

Eine Übersicht aller EM-Spiele gibt es hier:

Die Fußball-EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Die 51 Spiele des Turniers finden in zehn deutschen Städten und Stadien statt. Austragungsorte sind neben Stuttgart auch Berlin, München, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig und Köln. Teilnehmen werden 24 Mannschaften.

