Mit großen Schritten geht es auf das sportliche Großereignis in diesem Jahr in Deutschland zu. Am 14. Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Gastgeber Deutschland bestreitet das Auftaktspiel gegen Schottland in München.

Lange bleibt dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann also nicht mehr um sich einzuspielen. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet an diesem Montag in Nürnberg gegen die Ukraine ihr vorletztes Testspiel vor der EM. Der letzte Test findet am Freitag, 7. Juni, in Mönchengladbach gegen Griechenland statt (20.45 Uhr/RTL).

Lesen Sie auch

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

An diesem Montag geht es aber erst einmal gegen die Ukraine. Anpfiff im Max-Morlock-Stadion ist um 20.45 Uhr, übertragen wird die Partie in der ARD. Nagelsmann will in der Startelf so weit möglich die Akteure aufbieten, mit denen er auch für das Turnier-Eröffnungsspiel plant. Es geht ihm darum, nach den beiden Siegen gegen Frankreich und die Niederlande die Stabilität der Mannschaft weiter auszubauen.

Die vier Champions-League-Finalisten Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund werden gegen die Ukraine noch fehlen. Dazu ist Bayern-Spieler Leroy Sané nochmal gesperrt. Für Kroos und Rüdiger werden der Stuttgarter Waldemar Anton in der Abwehr und Brightons Pascal Groß im Mittelfeld auflaufen.

Manuel Neuer wird nach anderthalb Jahren sein Comeback im DFB-Tor geben. „Er wird spielen“, sagte Nagelsmann am Sonntag: „Körperlich ist er in einer guten Verfassung und er hat gut trainiert.