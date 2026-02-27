1 Ein Testspiel von Weltstar Lionel Messi und Inter Miami endet turbulent. Foto: IMAGO/Di Sports Photo Agency/IMAGO/Dennis Rojas

Ein Testspiel mit Fußball-Weltstar Lionel Messi in Puerto Rico ist mit skurrilen Szenen zu Ende gegangen. Fans rannten in der Schlussphase der Partie in Bayamón auf den Rasen und versuchten unter anderem, Fotos mit dem argentinischen Weltmeister zu machen. Einer von ihnen packte den 38-Jährigen an der Hüfte, ehe beide von einem Sicherheitsmann zu Boden gebracht wurden. Messi stand allerdings schnell wieder auf. Einem der Flitzer signierte er sogar dessen Trikot, wie im Internet kursierende Videos zeigen.