Testspiel gegen Italiens Meister: KSC empfängt Inter Mailand zur Saisoneröffnung

1 Fußball-Zweitligist KSC empfängt zur Saisoneröffnung den amtierenden italienischen Meister Inter Mailand (Archivfoto). Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Die Karlsruher dürfen sich in der Vorbereitung auf einen namhaften Gast im Wildpark freuen. Bei dem steht auch ein früherer KSC-Profi unter Vertrag.











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Fußball-Zweitligist Karlsruher SC bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Runde ein Testspiel gegen Italiens Meister Inter Mailand. Die Badener treffen im Rahmen ihrer Saisoneröffnung am 26. Juli um 16.30 Uhr im heimischen Wildpark auf die Nerazzurri, wie sie mitteilten. Bei Inter steht unter anderem der frühere KSC-Profi Hakan Calhanoglu unter Vertrag.