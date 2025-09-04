Testspiel gegen Elfenbeinküste: DFB-Team testet vor WM in Stuttgart

Die deutsche Nationalmannschaft testet vor der WM 2026 gegen Finnland und Elfenbeinküste. Letzteres Spiel findet in Stuttgart statt.
Die deutsche Nationalmannschaft setzt beim Einspielen auf die WM 2026 auf einen Kontinente-Mix. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann testet im Vorfeld des Mammutturniers gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Finnland. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag wenige Stunden vor dem deutschen Auftakt in der WM-Qualifikation in Bratislava gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ARD) bekannt.