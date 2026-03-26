Der Bundestrainer vertraut Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Antonio Rüdiger muss vorerst auf der Bank Platz nehmen.
Vom Abwehrchef zum Ersatzmann: Antonio Rüdiger hat seinen Platz in der Innenverteidigung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erst einmal verloren. „Als Trainer wechselst du nicht von Spiel zu Spiel deine Innenverteidigung. Die Innenverteidigung ist sehr, sehr nah an deinem Herzstück und sollte nicht ständig verändert werden“, sagte Julian Nagelsmann vor dem Start ins WM-Jahr in Basel gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr/RTL). Zuvor hatte der Bundestrainer Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck eine Einsatzgarantie gegeben.