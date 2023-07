5 Atakan Karazor traf in der 27. Minute für den VfB. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim hat der VfB Stuttgart einen 2:1-Sieg eingefahren. Atakan Karazor und Juan José Perea erzielten die Treffer für die Schwaben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Testspielsieg für den VfB Stuttgart: Der Fußball-Bundesligist hat gegen Vitesse Arnheim mit 2:1 (1:0) gewonnen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß setzte sich am Samstag in Oberhaching gegen den niederländischen Erstligisten durch. Eigentlich hätte die Partie in Zell am See stattfinden sollen.