1 Der VfB Stuttgart bestreitet ein Testspiel gegen Olympique Marseille. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Dienstag hat der VfB Stuttgart ein weiteres Testspiel kommuniziert. Im August trifft die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo auf Olympique Marseille.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat für die Vorbereitung auf die kommende Saison ein weiteres Testspiel vereinbart. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, tritt er am 14. August beim französischen Erstliga-Club Olympique Marseille an. Coronabedingt seien zu der Partie keine Gäste-Fans zugelassen, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Spiel soll um 17 Uhr angepfiffen werden.

Gespielt wird dann im Stade Parsemain, dem Heimstadion des FC Istres, der in der höchsten Amateurklasse Frankreichs um Punkte kämpft. Für Olympique Marseille ist es der letzte große Test, bevor es in der Ligue 1 eine Woche später gegen St. Etienne wieder richtig losgeht. Der VfB startet erst Mitte September in die neue Saison. Dann steht zunächst die Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen den Landespokalsieger Mecklenburg-Vorpommern an.

Bereits vor einigen Tagen hatte der VfB Stuttgart bekanntgegeben, im Rahmen seiner Saisonvorbereitung für die Bundesliga-Saison Testspiele gegen den SV Sandhausen sowie den 1. FSV Mainz 05 zu bestreiten.